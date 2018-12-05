"أنفاق جدة".. مسلسل غرق مشروعات الـ981 مليوناً مستمر ومطالبات بالحل

محمد بن مسعود - الدمام - مركز العمليات الأمنية أعلن إغلاق نفقين اليوم.. ورغم سلسلة الوعود بالإصلاح

تتركز الأنظار في كل مرة يهطل المطر على جدة، على مشاريع الأنفاق والجسور الـ25، والتي أنهت مشاكلها المرورية، وأدخلتها في أزمة مع المطر لم تنتهِ رغم سلسلة الوعود بالإصلاح، والتي لم تنجب حلاً حتى اليوم.

وعندما تبدأ السحب في جدة، تتحول الأنظار تجاه تلك الأنفاق، ويتناقل البسطاء التحذير من المرور عليها؛ نتيجة تجاربها السابقة مع المطر، والتي لم تصمد حتى في الهطولات المتوسطة، ولعل ما حدث اليوم من إغلاق مؤقت لنفق طريق الأمير ماجد مع شارع فلسطين، وطريق الملك عبدالله باتجاه الغرب؛ بسبب تجمع مياه الأمطار، يؤكد استمرار المعاناة.

تلك المشاريع التي كلفت قرابة 981 مليوناً على امتداد العقد الماضي، لم تشفِ جراح جدة الدامية، والتي بدأت قبل 10 أعوام؛ جراء السيول الجارفة من جبالها الشرقية، حيث الحادثة الشهيرة التي راح ضحيتها 114 شخصاً، وتلاها السيل، وحينها شمّر عن ساعديه أمير منطقة مكة خالد الفيصل، وأشرف بنفسه على تنفيذ مشاريع ضخمة لدرء خطر السيول بالتعاون مع أرامكو، ونجح في مهمته، ولكن المدينة الساحلية اصطدمت بفشل الأنفاق التي نفذتها الأمانة، والتي لم تنجح في إنقاذ جدة من الغرق.

ففي كل مرة يهطل المطر تعلن حالات الطوارئ؛ لأن الأنفاق ستغلق لا محالة والمدينة ستتوقف عن التنفس ليوم كامل على أقل تقدير، وهذه المشاريع التي نُفذت لإنقاذ جدة تحولت إلى وبال عليها حين المطر.

هذه القضية العصية على الحل ما زالت تثير الغضب، ومع استبشار أهل جدة خيراً بتعيين رجل الأعمال صالح التركي أميناً للمحافظة الغربية، إلا أن هذا الملف المرعب ما زال يراوح مكانه دون حل، ولعل جام غضبهم الذي عبروا عنه في وسائل التواصل الاجتماعي، يؤكد أنه يمثل أولوية لأهالي العروس، والذين يرغبون أن يستمتعوا يوماً بالمطر دون أن تعكر الأنفاق أجواءهم الربيعية.