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نجح مهرجان الأطعمة والترفية "سوق زاد" المقام في مركز غرناطة بالعاصمة الرياض، في نسخته الثانية، في دعم المشاريع الناشئة بعد أن جمعها بالمطاعم الكبيرة في منطقة واحدة، لكسب الخبرات، ولتتمكن هذه الفئة من الوصول إلى أكبر شريحة من الزوار.
ويعد مهرجان الأطعمة المدعوم من الهيئة العامة للترفيه، والمستنسخ من التجربة اللندنية؛ فرصةً لأصحاب المشاريع الناشئة الجديدة لكي يسوّقوا لما لديهم من أطعمة ومنتجات.
ويعتبر "سوق زاد" أنموذجًا للفعاليات التي حظيت بدعم الهيئة تحت شعار "الترفيه كما يجب أن يكون"، وشهدت انطلاقته أخيرًا حضورًا مميزًا من العائلات والأفراد، الذين توافدوا على موقع الفعالية شرق العاصمة، للاستمتاع بأمسية متكاملة؛ ترفيهًا لجميع أفراد الأسرة.
وتضمنت فعاليات الأمسية فقرات ثقافية وفنية وأخرى للأطفال، وسط مشاركة 100 ركن، توزعت بين مطاعم عالمية ومحلية وأطعمة عضوية، وأركان لمجموعة من عربات الطعام "فود ترك" التي يتولى إدارتها والعمل بها شباب وشابات من أبناء الوطن، إضافة لمجموعة من المأكولات والمشروبات الشعبية والعالمية. فيما أحيت فرق فنية هذه الأمسية بمجموعة من المعزوفات الموسيقية التي شهدت تفاعلًا جيدًا من زوار السوق.
وأوضحت عضو اللجنة التنظيمية لـ"سوق زاد"، سارة الراشد، أن الفعالية أنموذج لفعاليات عالمية تُعنى بجمع أشهر المطاعم في مكان واحد خلال عطلة نهاية كل أسبوع، لافتةً إلى أن هذه النسخة من "سوق زاد" شهدت فعاليات ترفيهية وفنية تضمنت عروضًا لفرق موسيقية شعبية وعربية، مع توفير جلسات مخصصة للأفراد والعائلات، نالت استحسان الزوار، ومثَّلت متنفَّسًا للحظات ترفيهية متميزة، ولاسيما مع الأجواء الشتوية الجميلة التي تشهدها العاصمة.
يذكر أن مهرجان الأطعمة "سوق زاد"، يفتح أبوابه في مركز غرناطة بالعاصمة الرياض كل خميس من الساعة الرابعة وحتى الحادية عشرة مساءً، ويومي الجمعة والسبت من الساعة الثانية وحتى الحادية عشرة مساءً، ويتضمن المهرجان حزمة من الفعاليات الترفيهية المتنوعة التي تتناسب مع جميع الفئات، بين العروض الفنية، والحركية والألعاب الإلكترونية الخاصة بالأطفال؛ ما يعطي فرصة للجميع لقضاء أوقات ممتعة.
شاهد.."الترفيه" تدعم المشاريع الناشئة بـ"سوق زاد"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-05
نجح مهرجان الأطعمة والترفية "سوق زاد" المقام في مركز غرناطة بالعاصمة الرياض، في نسخته الثانية، في دعم المشاريع الناشئة بعد أن جمعها بالمطاعم الكبيرة في منطقة واحدة، لكسب الخبرات، ولتتمكن هذه الفئة من الوصول إلى أكبر شريحة من الزوار.
ويعد مهرجان الأطعمة المدعوم من الهيئة العامة للترفيه، والمستنسخ من التجربة اللندنية؛ فرصةً لأصحاب المشاريع الناشئة الجديدة لكي يسوّقوا لما لديهم من أطعمة ومنتجات.
ويعتبر "سوق زاد" أنموذجًا للفعاليات التي حظيت بدعم الهيئة تحت شعار "الترفيه كما يجب أن يكون"، وشهدت انطلاقته أخيرًا حضورًا مميزًا من العائلات والأفراد، الذين توافدوا على موقع الفعالية شرق العاصمة، للاستمتاع بأمسية متكاملة؛ ترفيهًا لجميع أفراد الأسرة.
وتضمنت فعاليات الأمسية فقرات ثقافية وفنية وأخرى للأطفال، وسط مشاركة 100 ركن، توزعت بين مطاعم عالمية ومحلية وأطعمة عضوية، وأركان لمجموعة من عربات الطعام "فود ترك" التي يتولى إدارتها والعمل بها شباب وشابات من أبناء الوطن، إضافة لمجموعة من المأكولات والمشروبات الشعبية والعالمية. فيما أحيت فرق فنية هذه الأمسية بمجموعة من المعزوفات الموسيقية التي شهدت تفاعلًا جيدًا من زوار السوق.
وأوضحت عضو اللجنة التنظيمية لـ"سوق زاد"، سارة الراشد، أن الفعالية أنموذج لفعاليات عالمية تُعنى بجمع أشهر المطاعم في مكان واحد خلال عطلة نهاية كل أسبوع، لافتةً إلى أن هذه النسخة من "سوق زاد" شهدت فعاليات ترفيهية وفنية تضمنت عروضًا لفرق موسيقية شعبية وعربية، مع توفير جلسات مخصصة للأفراد والعائلات، نالت استحسان الزوار، ومثَّلت متنفَّسًا للحظات ترفيهية متميزة، ولاسيما مع الأجواء الشتوية الجميلة التي تشهدها العاصمة.
يذكر أن مهرجان الأطعمة "سوق زاد"، يفتح أبوابه في مركز غرناطة بالعاصمة الرياض كل خميس من الساعة الرابعة وحتى الحادية عشرة مساءً، ويومي الجمعة والسبت من الساعة الثانية وحتى الحادية عشرة مساءً، ويتضمن المهرجان حزمة من الفعاليات الترفيهية المتنوعة التي تتناسب مع جميع الفئات، بين العروض الفنية، والحركية والألعاب الإلكترونية الخاصة بالأطفال؛ ما يعطي فرصة للجميع لقضاء أوقات ممتعة.
05 ديسمبر 2018 - 27 ربيع الأول 1440
06:57 PM
تضمَّن حزمة من الفعاليات المتنوعة
نجح مهرجان الأطعمة والترفية "سوق زاد" المقام في مركز غرناطة بالعاصمة الرياض، في نسخته الثانية، في دعم المشاريع الناشئة بعد أن جمعها بالمطاعم الكبيرة في منطقة واحدة، لكسب الخبرات، ولتتمكن هذه الفئة من الوصول إلى أكبر شريحة من الزوار.
ويعد مهرجان الأطعمة المدعوم من الهيئة العامة للترفيه، والمستنسخ من التجربة اللندنية؛ فرصةً لأصحاب المشاريع الناشئة الجديدة لكي يسوّقوا لما لديهم من أطعمة ومنتجات.
ويعتبر "سوق زاد" أنموذجًا للفعاليات التي حظيت بدعم الهيئة تحت شعار "الترفيه كما يجب أن يكون"، وشهدت انطلاقته أخيرًا حضورًا مميزًا من العائلات والأفراد، الذين توافدوا على موقع الفعالية شرق العاصمة، للاستمتاع بأمسية متكاملة؛ ترفيهًا لجميع أفراد الأسرة.
وتضمنت فعاليات الأمسية فقرات ثقافية وفنية وأخرى للأطفال، وسط مشاركة 100 ركن، توزعت بين مطاعم عالمية ومحلية وأطعمة عضوية، وأركان لمجموعة من عربات الطعام "فود ترك" التي يتولى إدارتها والعمل بها شباب وشابات من أبناء الوطن، إضافة لمجموعة من المأكولات والمشروبات الشعبية والعالمية. فيما أحيت فرق فنية هذه الأمسية بمجموعة من المعزوفات الموسيقية التي شهدت تفاعلًا جيدًا من زوار السوق.
وأوضحت عضو اللجنة التنظيمية لـ"سوق زاد"، سارة الراشد، أن الفعالية أنموذج لفعاليات عالمية تُعنى بجمع أشهر المطاعم في مكان واحد خلال عطلة نهاية كل أسبوع، لافتةً إلى أن هذه النسخة من "سوق زاد" شهدت فعاليات ترفيهية وفنية تضمنت عروضًا لفرق موسيقية شعبية وعربية، مع توفير جلسات مخصصة للأفراد والعائلات، نالت استحسان الزوار، ومثَّلت متنفَّسًا للحظات ترفيهية متميزة، ولاسيما مع الأجواء الشتوية الجميلة التي تشهدها العاصمة.
يذكر أن مهرجان الأطعمة "سوق زاد"، يفتح أبوابه في مركز غرناطة بالعاصمة الرياض كل خميس من الساعة الرابعة وحتى الحادية عشرة مساءً، ويومي الجمعة والسبت من الساعة الثانية وحتى الحادية عشرة مساءً، ويتضمن المهرجان حزمة من الفعاليات الترفيهية المتنوعة التي تتناسب مع جميع الفئات، بين العروض الفنية، والحركية والألعاب الإلكترونية الخاصة بالأطفال؛ ما يعطي فرصة للجميع لقضاء أوقات ممتعة.
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المصدر : الخليج 365
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