برنامج "تم" يواصل فتح الملفات المثيرة ويكشف ادعاءات "مدعي الرقية"

محمد بن مسعود - الدمام - تناول مشاكل السيول وشراء الشهادات وقضايا التستُّر التجاري وغياب السعودة

يواصل برنامج "تم" الذي يقدمه الزميل خالد العقيلي وتعرضه القناة السعودية؛ فتح الملفات المثيرة للاهتمام في الشارع السعودي.

واستعرض البرنامج خلال الأسابيع الماضية، كثيرًا من الموضوعات؛ من أبرزها: مشاكل السيول، وشراء الشهادات، وقضايا التستُّر التجاري، وغياب السعودة عن أسواق الخضار، كما احتضن عددًا من الفئات الغالية بالمجتمع، ومنهم ذوو الهمم ومصابو الحوادث المرورية.

إضافة إلى ذلك: تناول البرنامج عدة موضوعات مثيرة للاهتمام بتدريب السعوديين طلاب الإعلام الجامعات؛ حيث فتح المجال لهم للتدريب وإعداد الحلقات؛ في بادرة تعتبر الأولى من نوعها على مستوى البرامج التلفزيونية.

وقد سلط البرنامج في حلقته مساء أمس، الضوء على ظاهرة مُدَّعي "الرقية"، واستهلَّ حلقته بتقرير أكد فيه أن مدعي الرقية لديهم تجارة من نوع خاص، جعلت البعض يشتري وهمًا من بائعين يتلاعبون بمخاوفهم وآمالهم وأمراضهم، مستغلين حاجتهم وجهل البعض منهم، وآخر صيحاتهم: "رقية الخزان".

وكشف البرنامج في تقرير ميداني ممارسات المتلاعبين؛ ومنها رقية الخزان لمرور المياه في كافة أرجاء المنزل، وغيرها من الممارسات؛ حيث أكد ضيف البرنامج فهد الجعيلان، أن من بين الممارسات هناك رقية المسبح؛ وهو أن يأتي الراقي بالمريض ويقرأ عليه ويغرقه في المسبح! ورقية الثعبان، ورقية الجبال، وغيرها.

وشارك بالحديث: الدكتور ماجد الحميد استشاري المخ والأعصاب، مشيراً إلى مرض الصرع نسبه البعض أنه مرتبط بالمس، مبينًا أن الكثير من المصابين به يأتون إليه ويقولون نأخذ العلاج أو نذهب إلى الرقية، وأكد أن بعض مراجعيه أكدوا أن هنالك مشايخ دعوهم لترك الأدوية!

من جانبه قال الباحث شرعي يوسف الدوس: "بعض الرقاة يقول اشرب الماء المقري ولكن لا تسمّ، لكي يشرب معه الشيطان". مضيفًا بقوله: "لماذا يقبل الإنسان نفثًا من شخص لا يعرفه أصلًا ولا يعرف نظافته، النفث مفترض أن يكون في نطاق محدود بين الأب والأم، مشيًرا إلى أنه وقف على موقع لمدعي رقية ووجد أن عمالته هم من ينفثون بالمياه!

فيما تساءل مقدم البرنامج الزميل العقيلي عن وجود معايير أو مظاهر يمكن من خلالها التعرف على أن هذا راقٍ كذاب، أو راقٍ فيه صلاح؟ ليردَّ الباحث يوسف الدوس بأن من يستفسر عن اسم الأم يعتبر مشعوذًا، ومن لا يعرف قراءة القرآن بالشكل الصحيح يعتبر متلاعبًا.

واختتم العقيلي الحلقة قائلًا: "خلاصة الموضوع أن هناك معاناة كبرى، المتضرر إنسان ضعيف محتاج يعاني من مرض وربما يتوهم ويحتاج إلى علاج، وهناك من أخبره بأن العلاج في الذهاب إلى راقٍ، واستغلوا رقاة دجالين باسم الدين هذا الجانب". مناشدًا بضبط العملية وعدم تركها كما يحدث حالياً من تلاعب بالناس.