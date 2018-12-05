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يصوت حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني، يوم الجمعة المقبل، على اختيار زعيم جديد بدلًا من "أنجيلا ميركل" التي استمر حكمها 18 عامًا.
ونقلت "فرانس برس" عن الخبير السياسي في جامعة "كيمنيتز"، ايكهارد يسي، قوله: "إن الخيار الذي سيقوم به 1001 مندوب في أكبر حزب ألماني، أثناء مؤتمر سيعقد الجمعة في هامبورغ؛ سيكون تاريخيًّا؛ لأن الفائز برئاسة الحزب سيصبح بعد فترة مستشارًا".
ويرى المراقبون أن الصراع من أجل الزعامة سيدور بين المرشحين الرئيسيين الاثنين، وهما: الأمينة العامة للحزب "أنيغريت كرامب كارينبوير- 56 عامًا" الملقبة بـ"ميركل الثانية"، والمليونير "فريدريخ ميرتس- 63 عامًا" الذي يدافع عن توجه الحزب والبلاد عمومًا إلى اليمين.
وقررت "ميركل" التخلِّي عن رئاسة الحزب في أكتوبر الماضي، بعد نتائج مخيبة للآمال بالنسبة للاتحاد في منطقتين بالانتخابات.
ووصف محللون تصويت يوم الجمعة المقبل بأنه: "تاريخي، ويشكل نهاية حقبة في البلاد".
الحزب الحاكم في ألمانيا ينهي حقبة "ميركل"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-05
يصوت حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني، يوم الجمعة المقبل، على اختيار زعيم جديد بدلًا من "أنجيلا ميركل" التي استمر حكمها 18 عامًا.
ونقلت "فرانس برس" عن الخبير السياسي في جامعة "كيمنيتز"، ايكهارد يسي، قوله: "إن الخيار الذي سيقوم به 1001 مندوب في أكبر حزب ألماني، أثناء مؤتمر سيعقد الجمعة في هامبورغ؛ سيكون تاريخيًّا؛ لأن الفائز برئاسة الحزب سيصبح بعد فترة مستشارًا".
ويرى المراقبون أن الصراع من أجل الزعامة سيدور بين المرشحين الرئيسيين الاثنين، وهما: الأمينة العامة للحزب "أنيغريت كرامب كارينبوير- 56 عامًا" الملقبة بـ"ميركل الثانية"، والمليونير "فريدريخ ميرتس- 63 عامًا" الذي يدافع عن توجه الحزب والبلاد عمومًا إلى اليمين.
وقررت "ميركل" التخلِّي عن رئاسة الحزب في أكتوبر الماضي، بعد نتائج مخيبة للآمال بالنسبة للاتحاد في منطقتين بالانتخابات.
ووصف محللون تصويت يوم الجمعة المقبل بأنه: "تاريخي، ويشكل نهاية حقبة في البلاد".
05 ديسمبر 2018 - 27 ربيع الأول 1440
07:05 PM
ينتخب خلفًا لها في رئاسته الجمعة المقبل
يصوت حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني، يوم الجمعة المقبل، على اختيار زعيم جديد بدلًا من "أنجيلا ميركل" التي استمر حكمها 18 عامًا.
ونقلت "فرانس برس" عن الخبير السياسي في جامعة "كيمنيتز"، ايكهارد يسي، قوله: "إن الخيار الذي سيقوم به 1001 مندوب في أكبر حزب ألماني، أثناء مؤتمر سيعقد الجمعة في هامبورغ؛ سيكون تاريخيًّا؛ لأن الفائز برئاسة الحزب سيصبح بعد فترة مستشارًا".
ويرى المراقبون أن الصراع من أجل الزعامة سيدور بين المرشحين الرئيسيين الاثنين، وهما: الأمينة العامة للحزب "أنيغريت كرامب كارينبوير- 56 عامًا" الملقبة بـ"ميركل الثانية"، والمليونير "فريدريخ ميرتس- 63 عامًا" الذي يدافع عن توجه الحزب والبلاد عمومًا إلى اليمين.
وقررت "ميركل" التخلِّي عن رئاسة الحزب في أكتوبر الماضي، بعد نتائج مخيبة للآمال بالنسبة للاتحاد في منطقتين بالانتخابات.
ووصف محللون تصويت يوم الجمعة المقبل بأنه: "تاريخي، ويشكل نهاية حقبة في البلاد".
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المصدر : الخليج 365
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