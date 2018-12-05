رسمياً.. "الانضباط والأخلاق" ترفض احتجاج النصر ضد الوحدة

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محمد بن مسعود - الدمام - قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم رفض احتجاج نادي النصر لمشاركة لاعب نادي الوحدة علي النمر في مباراة الفريقين في الجولة الحادية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقالت اللجنة في بيانها إنها بعد مناقشة الاحتجاح تم رفضه ومصادرة رسوم الاحتجاج، مع إعلان أن القرار قابل للاستئناف.
وكانت إدارة نادي النصر قدمت احتجاجاً ضد مشاركة اللاعب علي النمر؛ بحجة عدم نظامية مشاركته.
وقال حساب النصر عبر "تويتر": "قدمت إدارة نادي النصر بعد نهاية مباراة النصر وشقيقه نادي الوحدة مساء أمس الأحد مذكرة احتجاج رسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم حول إشراك نادي الوحدة لاعبين من مواليد المملكة العربية السعودية في المباراة، وهو الأمر الذي يخالف لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم".
رسمياً.. "الانضباط والأخلاق" ترفض احتجاج النصر ضد الوحدةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-05
قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم رفض احتجاج نادي النصر لمشاركة لاعب نادي الوحدة علي النمر في مباراة الفريقين في الجولة الحادية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقالت اللجنة في بيانها إنها بعد مناقشة الاحتجاح تم رفضه ومصادرة رسوم الاحتجاج، مع إعلان أن القرار قابل للاستئناف.
وكانت إدارة نادي النصر قدمت احتجاجاً ضد مشاركة اللاعب علي النمر؛ بحجة عدم نظامية مشاركته.
وقال حساب النصر عبر "تويتر": "قدمت إدارة نادي النصر بعد نهاية مباراة النصر وشقيقه نادي الوحدة مساء أمس الأحد مذكرة احتجاج رسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم حول إشراك نادي الوحدة لاعبين من مواليد المملكة العربية السعودية في المباراة، وهو الأمر الذي يخالف لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم".
05 ديسمبر 2018 - 27 ربيع الأول 1440
07:02 PM
قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم رفض احتجاج نادي النصر لمشاركة لاعب نادي الوحدة علي النمر في مباراة الفريقين في الجولة الحادية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقالت اللجنة في بيانها إنها بعد مناقشة الاحتجاح تم رفضه ومصادرة رسوم الاحتجاج، مع إعلان أن القرار قابل للاستئناف.
وكانت إدارة نادي النصر قدمت احتجاجاً ضد مشاركة اللاعب علي النمر؛ بحجة عدم نظامية مشاركته.
وقال حساب النصر عبر "تويتر": "قدمت إدارة نادي النصر بعد نهاية مباراة النصر وشقيقه نادي الوحدة مساء أمس الأحد مذكرة احتجاج رسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم حول إشراك نادي الوحدة لاعبين من مواليد المملكة العربية السعودية في المباراة، وهو الأمر الذي يخالف لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم".
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المصدر : الخليج 365
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