وزير الداخلية يعقد جلسة مباحثات رسمية مع نظيره الإماراتي

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عقد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز اليوم، جلسة مباحثات رسمية، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات الشيخ الفريق سيف بن زايد آل نهيان، وذلك في ديوان وزارة الداخلية بالرياض.
وجرى خلال الجلسة بحث سبل تعزيز التعاون القائم بين وزارتي الداخلية في البلدين، إلى جانب مناقشة آخر تطورات الأوضاع على الساحات الخليجية والعربية والدولية. كما جرى استعراض آخر ما تم التوصل إليه في اجتماعات اللجنة السعودية الإماراتية الأمنية المشتركة.
حضر جلسة المباحثات، نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومساعد رئيس أمن الدولة عبدالله بن عبدالكريم العيسى، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد المهنا، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية.
فيما حضره من الجانب الإماراتي سفير الإمارات لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ورئيس مجلس التطوير المؤسسي بوزارة الداخلية اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، ومدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ بشرطة أبوظبي اللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية الإماراتية.
وزير الداخلية يعقد جلسة مباحثات رسمية مع نظيره الإماراتيوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-12-05
عقد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز اليوم، جلسة مباحثات رسمية، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات الشيخ الفريق سيف بن زايد آل نهيان، وذلك في ديوان وزارة الداخلية بالرياض.
وجرى خلال الجلسة بحث سبل تعزيز التعاون القائم بين وزارتي الداخلية في البلدين، إلى جانب مناقشة آخر تطورات الأوضاع على الساحات الخليجية والعربية والدولية. كما جرى استعراض آخر ما تم التوصل إليه في اجتماعات اللجنة السعودية الإماراتية الأمنية المشتركة.
حضر جلسة المباحثات، نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومساعد رئيس أمن الدولة عبدالله بن عبدالكريم العيسى، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد المهنا، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية.
فيما حضره من الجانب الإماراتي سفير الإمارات لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ورئيس مجلس التطوير المؤسسي بوزارة الداخلية اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، ومدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ بشرطة أبوظبي اللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية الإماراتية.
05 ديسمبر 2018 - 27 ربيع الأول 1440
06:47 PM
بحثا سبل تعزيز التعاون الثنائي القائم
عقد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز اليوم، جلسة مباحثات رسمية، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات الشيخ الفريق سيف بن زايد آل نهيان، وذلك في ديوان وزارة الداخلية بالرياض.
وجرى خلال الجلسة بحث سبل تعزيز التعاون القائم بين وزارتي الداخلية في البلدين، إلى جانب مناقشة آخر تطورات الأوضاع على الساحات الخليجية والعربية والدولية. كما جرى استعراض آخر ما تم التوصل إليه في اجتماعات اللجنة السعودية الإماراتية الأمنية المشتركة.
حضر جلسة المباحثات، نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومساعد رئيس أمن الدولة عبدالله بن عبدالكريم العيسى، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد المهنا، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية.
فيما حضره من الجانب الإماراتي سفير الإمارات لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ورئيس مجلس التطوير المؤسسي بوزارة الداخلية اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، ومدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ بشرطة أبوظبي اللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية الإماراتية.
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المصدر : الخليج 365
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