السعودية اليوم / بلدي حقل يعقد جلسته السابعة والثلاثون

عام / بلدي حقل يعقد جلسته السابعة والثلاثون
تبوك 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واس
عقد المجلس البلدي بمحافظة حقل أمس، جلسته الـ 37، برئاسة رئيس المجلس البلدي محمد بن زايد العمراني, بحضور أعضاء المجلس, وذلك بمقر المجلس في المحافظة.
وأوضح المتحدث الرسمي للمجلس البلدي عطية الدبر، أن الاجتماع ناقش عدداً من المقترحات المقدمة من أعضاء المجلس، إضافةً إلى عدد من الموضوعات المدرجة في جدول الاجتماعات منها, إعادة سفلتة لبعض الطرق الداخلية بالمدينة , ودراسة وضع استثمارات البلدية وتطوير نافورة الدره ، مضيفاً بأن المجلس وافق على عدد من الاقتراحات والرفع بها لبلدية المحافظة.
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