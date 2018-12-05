السعودية اليوم / الجيش الباكستاني يعلن تحسن الوضع الأمني في باكستان

إسلام آباد 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 5 ديسمبر 2018 م واسأعلن المتحدث العسكري الباكستاني اللواء آصف غفور عن تحسن الوضع الأمني في باكستان بسبب العمليات الأمنية والعسكرية التي تم تنفيذها ضد الإرهاب.وأوضح خلال لقاءه بنخبة من الإعلاميين بمقر الإدارة الإعلامية للجيش في مدينة راولبندي أن باكستان تسير نحو الاستقرار الأمني.وأضاف أن باكستان تركز حاليًا على تعزيز الوضع الأمني على حدودها المشتركة مع أفغانستان.وبيّن أن تحسن الوضع الأمني وعودة الاستقرار إلى باكستان سيساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدًا أن باكستان أصبحت مكانًا آمنًا بحكم النجاحات التي حققتها في الحرب على الإرهاب.// انتهى //19:02ت م0263