السعودية اليوم / السودان تشارك في المنتدى العالمي للهجرة والتنمية في مراكش

عام / السودان تشارك في المنتدى العالمي للهجرة والتنمية في مراكش

الخرطوم 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 5 ديسمبر 2018 م واس

تشارك السودان في فعاليات الدورة الحادية عشرة للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية الذي بدأ أعماله اليوم، في مدينة مراكش المغربية بتنظيم مشترك بين المغرب وألمانيا، ويستمر المنتدى لمدة يومين.

ورأس وفد السودان في الاجتماع الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين في الخارج السفير عصام عوض متولي.

// انتهى //

18:44ت م

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الخرطوم 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 5 ديسمبر 2018 م واستشارك السودان في فعاليات الدورة الحادية عشرة للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية الذي بدأ أعماله اليوم، في مدينة مراكش المغربية بتنظيم مشترك بين المغرب وألمانيا، ويستمر المنتدى لمدة يومين.ورأس وفد السودان في الاجتماع الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين في الخارج السفير عصام عوض متولي.// انتهى //18:44ت م0258

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