السعودية اليوم / نجاح 11 عملية قلب مفتوح بمركز الأمير سلطان للقلب بنجران

الرياض 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واسأوضحت (صحة نجران) أن مركز الأمير سلطان لأمراض وجراحة القلب بنجران ولأول مرة منذ تأسيسه قام بإجراء ( 11 ) عملية قلب مفتوح خلال شهر للعام الحالي 2018 م الذي شهد إزدياد في عدد الحالات منذ بداية إفتتاحه بمعدل ( 5 - 3 ) في الأسبوع .وأشارت إلى تمكن فريق جراحين القلب من إجراء حالات متنوعة أبرزها إجراء عملية عالية الخطورة لمريض يبلغ من العمر 92 عاماً عانى من الآم في الصدر وعلى أثره أجريت قسطره تشخيصية إتضح من خلالها وجود تضيقات في الجذع الأيسر الرئيسي وبقية الشرايين التاجية التي أستدعت التدخل الجراحي العاجل، مؤكدةً أنه ولأول مرة أستخدمت عملية القلب النابض بدون جهاز تروية القلب والرئة الإصطناعي لمريض حيث تمت زراعة الشرايين له، وأجريت كافة العمليات بإشراف عدد من إستشاريين جراحة القلب وإستشاريين التخدير والعناية المركزة وعدد من الكوادر الفنية المتخصصة الأخرى حيث تكللت كافة العمليات والحمد لله بالنجاح وغادر المرضى المركز وهم بصحة جيدة وبعضهم غادر خلال فترة قياسية وصلت لـ (4) أيام من تاريخ إجراء العملية .وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها الصحة لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020 وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة (الطوارئ والعناية المركزة)حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية 2030 وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي .// انتهى //18:27ت م0250