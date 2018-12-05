السعودية اليوم / جهاز أشعة جديد بمستشفى الأمير سلطان بعريعرة

الرياض 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واسأعلنت (صحة الشرقية) عن بدء العمل في غرفة الأشعة الرقمية الجديدة بالعيادات الخارجية بمستشفى الأمير سلطان بعريعرة.وأوضحت أن الأشعة الرقمية تتميز بالسرعة والوضوح، إذ لا تحتاج إلى تحميض للأفلام مع إمكانية الربط مع الشبكة الداخلية للعيادات والطوارئ مستقبلاً ليتسنى للأطباء مشاهدة صور الاشعة على شاشات الحاسب بدون إنتظار للطباعة .وأبانت أن قسم الأشعة قدم خدماته خلال عام 2017 لقرابة 4650 مراجع ، 80% منهم لقسم تصوير الأشعة السينية x-rayومن الضروريات توفر هذه التجهيزات للمساعدة في تشخيص وعلاج بعض حالات عيادة العظام وغيرها وكذا حالات الحوادث بقسم الطوارئ.وأستقبلت العيادات الخارجية خلال نفس العام قرابة 12000 مراجع 14% منهم عيادة العظام، وأستقبل قسم الطوارئ قرابة 20000 حالة ، ويتم تحويل بعض الحالات لقسم الأشعة حسب ما يقرره الطبيب المعالج كما تم وخلال الثلاثة اعوام الماضية في قسم الطوارئ إستقبال أكثر من 1700 حالة بسبب الحوادث المرورية.يذكر أن قسم الأشعة يقدم خدماته في الأشعة السينية من خلال غرفتين إحداهما في قسم الطوارئ والأخرى في العيادات الخارجية، وكذا خدمة التصوير التلفزيوني وجهاز الأشعة المغناطيسية.وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها الصحة لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020 وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة (الطوارئ والعناية المركزة) حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية 2030 وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي .// انتهى //18:25ت م0249