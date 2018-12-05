السعودية اليوم / تعليم مكة المكرمة ينفذ خطة لتحقيق الانضباط المدرسي

مكة المكرمة 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واسينفذ تعليم مكة المكرمة خطة لتحقيق الانضباط المدرسي لأكثر من 1600 مدرسة, يشارك فيها نحو 3645 تربوياً وتربوية من المشرفين وقادة المدارس والمرشدين في تعليم منطقة مكة المكرمة.وأنهت الإدارة العامة استعداداتها, ووجهت جميع المدارس باستمرار تطبيق خطة تعزيز الانضباط المدرسي وانتظام الطلاب والطالبات، منها تفعيل برنامج الإشراف اليومي على الحضور والانصراف في الأسبوع المستهدف.وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي, أن الإدارة سخرت جميع إمكانياتها لمتابعة خطة الزيارات الإشرافية لتقويم تطبيق خطط تعزيز الانضباط المدرسي والتقيد بتنفيذ تعليمات الخطة ومتابعة ممارسة قادة وقائدات المدارس صلاحياتهم في تفعيل الخطة خلال الأسبوع المستهدف واستمرار الدراسة والانتظام حتى آخر يوم دراسي مع متابعة تثبيت التأخر والغياب بشكل يومي في نظام نور داعيا جميع المدارس إلى تنفيذ الخطة ومتابعتها.وأكد استمرار فعاليات اليوم الدراسي منذ بدايته حتى نهايته ومتابعة خطة الزيارات الإشرافية لتقويم تطبيق الخطط ومنسوبي المدرسة والتنسيق مع لجنة التوجيه والإرشاد في تنفيذ الخطة وتقويمها والتأكيد على المعلمين باستمرار التدريس والشرح والإيضاح وتعزيز الممارسات التدريبية وتطبيق قواعد تنظيم السلوك والمواظبة بحق المتغيب دون عذر مع إشعار ولي الأمر بالدرجات المحسومة وتولي قائد وقائدة المدرسة الإشراف المباشر على تنفيذ الخطة ورصد وتثبيت الغياب أولا بأول وتكريم من انتظم في الحضور و الانصراف.// انتهى //18:22ت م0248