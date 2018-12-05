شكرا لقرائتكم فيديو.. هكذا رد الفيصل على مقترح إطلاق اسمه على مطار القنفذة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - رد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة على مقترح أحد أبناء القنفذة بإطلاق اسم الفيصل على مطار القنفذة بالقول إنه يرفض أن يطلق اسمه على أي مشروع وهو على رأس العمل.

وكان الفيصل قد دشن المشروع اليوم والذي يستغرق تنفيذه عامين ويخدم نصف مليون مسافر يوميًا وبمقدوره مناولة 5 رحلات في الساعة الواحدة.

وعلى هامش الحفل تداخل عدد من أبناء المحافظة والإعلاميين، حيث اقترح أحد أبناء القنفذة أن يحمل المطار اسم الأمير خالد الفيصل فرد سموه ” منذ بداية عملي في رعاية الشباب مروراً بإمارة عسير وإمارة مكة ووزارة التعليم ثم إمارة مكة أرفض أن يحمل أي مشروع أو منشأة اسمي وأنا على رأس العمل” وخدمة متابعات الخليج 365 هي واجب علي “.

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