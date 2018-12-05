شكرا لقرائتكم فيديو وصور جوية تظهر جمال فوهة بركان حزم خضراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - رغم تواجد عدد لا بأس به من البراكين الخامدة على الأراضي السعودية، إلا أن فوهة بركان حزم خضراء قد جذبت عدسة المصور ، بدر العلي، هذه الفوهة التي تقع في حرة ثنان، شمال بلدة الشويمس، لطالما تميزت بتاريخها وآثارها وتنوع تضاريسها.

وأُدرجت الشويمس ضمن قائمة اليونيسكو للتراث العالمي، كما أنها تمتلك آثاراً لحضارة مختلفة، من المرجح أن تكون الأقدم في العالم.

وبداية، اعتقد العلي أن فوهة البركان صغيرة عند مشاهدتها من بعيد، ولكنه سرعان ما تفاجأ بضخامة حجمها، كما لاحظ وجود فوهات صغيرة تابعة للفوهة الأصلية. وأوضح المصور أن ارتفاع الفوهة يبلغ حوالي 1000 و500 متر، وعمقها يصل إلى 150 متراً، بالإضافة إلى قطر يبلغ 750 متراً.

تحتوي جغرافيا المملكة على أكثر من 13 حرة، ممتدة على مسافات واسعة، كما تحوي تلك الحرات على 2000 فوهة بركانية مختلفة الأشكال والنماذج من الفوهات العملاقة والكبيرة، كما التقطها بدر العلي في المشهد الذي تناقله كثير من المهتمين بفوهة حزم خضراء.

ويعد بركان جبل المليساء أحد أحدث البراكين في السعودية، ويرجع تاريخ ثوران البركان في وقت قريب من عام 654 للهجرة، وقد دون كثير من كتاب السير حول البركان الكبير الذي تحركت اللابة إلى قرب المدينة المنورة بحسب العربية نت.

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