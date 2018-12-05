الان تتابع عمل القطيف يضبط 52 مخالفًا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365: نفذ مكتب العمل بمحافظة القطيف بالتعاون مع شعبة الضبط الإداري بشرطة محافظة القطيف أمس, 5 حملات تفتيشية لمخالفين نظام الإقامة.

وأوضح مدير مكتب العمل بالمحافظة عبدالكريم بن معتوق آل طه أن المكتب نفذ 5 حملات آخرى في حي باب الشمال, أسفرت عن ضبط 52 عاملًا مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل.

وبيّن أن المادة 39 من النظام تنص على أنه لا يجوز نظامًا أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير, ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره.

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