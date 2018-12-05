السعودية اليوم / الجامعة العربية تبحث مع الاتحاد الأوروبي آليات التعاون بشأن القضية الفلسطينية

عام / الجامعة العربية تبحث مع الاتحاد الأوروبي آليات التعاون بشأن القضية الفلسطينية

القاهرة 27 ربيع الأول 1440هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واس

بحث الأمين العام المُساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي اليوم بمقر جامعة الدول العربية مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي الخاصة لعملية السلام في الشرق الأوسط "سوزانا ترستال"، آليات التعاون بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي في الشأن الفلسطيني.

وتطرقت المباحثات إلى الأوضاع السياسية والإنسانية الراهنة، وانسداد أفق التسوية السياسية، وتهرب الاحتلال الإسرائيلي من استحقاقاتها التي أقرتها الشرعية الدولية، وضرورة تحقيق السلام العادل بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفق مرجعيات عملية السلام المُحددة التي تستند إلى مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومُبادرة السلام العربية.

// انتهى //

17:27ت م

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القاهرة 27 ربيع الأول 1440هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واسبحث الأمين العام المُساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي اليوم بمقر جامعة الدول العربية مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي الخاصة لعملية السلام في الشرق الأوسط "سوزانا ترستال"، آليات التعاون بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي في الشأن الفلسطيني.وتطرقت المباحثات إلى الأوضاع السياسية والإنسانية الراهنة، وانسداد أفق التسوية السياسية، وتهرب الاحتلال الإسرائيلي من استحقاقاتها التي أقرتها الشرعية الدولية، وضرورة تحقيق السلام العادل بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفق مرجعيات عملية السلام المُحددة التي تستند إلى مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومُبادرة السلام العربية.// انتهى //17:27ت م0229

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