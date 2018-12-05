السعودية اليوم / رئيس الأركان المصري يعقد مباحثات مع عدد من المسؤولين العسكريين الأجانب

عام / رئيس الأركان المصري يعقد مباحثات مع عدد من المسؤولين العسكريين الأجانب

القاهرة 27 ربيع الأول 1440هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واس

عقد رئيس الأركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد حجازي مباحثات اليوم مع كل من وزير الدفاع الكاميروني جوزيف بيتي عصوم، ورئيس الأركان المالي الفريق بمبا موسى، ورئيس الأركان الرواندي الفريق باتريك نيامفومبا، الذين يزورون مصر حاليًا للمشاركة في فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018".

وناقشت المباحثات سُبل دعم التعاون العسكري والتدريبات المشتركة، بالإضافة إلى استعراض تطورات الأوضاع الراهنة وانعكاساتها على القارة الإفريقية.

والتقى رئيس الأركان المصري اليوم مع رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية الإماراتي اللواء ركن طيار أحمد بن طحنون آل نهيان، لبحث سُبل التعاون المشترك، والتنسيق بشأن المشاركة في المعارض الدولية القادمة سواء بمصر أو الإمارات.

// انتهى //

17:06ت م

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القاهرة 27 ربيع الأول 1440هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واسعقد رئيس الأركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد حجازي مباحثات اليوم مع كل من وزير الدفاع الكاميروني جوزيف بيتي عصوم، ورئيس الأركان المالي الفريق بمبا موسى، ورئيس الأركان الرواندي الفريق باتريك نيامفومبا، الذين يزورون مصر حاليًا للمشاركة في فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018".وناقشت المباحثات سُبل دعم التعاون العسكري والتدريبات المشتركة، بالإضافة إلى استعراض تطورات الأوضاع الراهنة وانعكاساتها على القارة الإفريقية.والتقى رئيس الأركان المصري اليوم مع رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية الإماراتي اللواء ركن طيار أحمد بن طحنون آل نهيان، لبحث سُبل التعاون المشترك، والتنسيق بشأن المشاركة في المعارض الدولية القادمة سواء بمصر أو الإمارات.// انتهى //17:06ت م0225

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