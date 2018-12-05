السعودية | شاهد .. زوار معرض الصقور بالرياض يلتقطون سيلفي مع وزير الداخلية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 4:47 مساءً, 5 ديسمبر 2018 م المناطق_الرياض تسابق زوار معرض الصقور بالرياض لالتقاط سيلفي مع وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف . جاء ذلك خلال زيارة سموه للمعرض في أول أيامه أمس الثلاثاء ، حيث لاقى ترحيباً كبيراً من زوار المعرض . وأظهر مقاطع متداولة كيف احتفى المواطنين بوزير الداخلية وحرصهم على السلام عليه والتقاط صور معه.

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