شكرا لقرائتكم المملكة تقود جهود ضبط أسعار النفط في اجتماع أوبك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - تتواصل جهود المملكة الرامية إلى ضبط أسواق النفط من خلال اتفاق تخفيض الإنتاج الذي دخل حيز النفاذ قبل عامين وينتهي العمل به نهاية العام الجاري، فيما تسعى المملكة إلى تمديد خفض الإنتاج حتى لا يعاني السوق من تخمة المعروض.

ويجتمع أعضاء منظمة أوبك في النمسا غدًا لبحث ترتيبات ما بعد اتفاق خفض الإنتاج الذي وقعته أوبك مع عدد من كبار المنتجين من خارجها على رأسهم روسيا وسط سعي سعودي حثيث لضبط الإنتاج خلال الأشهر المقبلة.

تهدئة القلق في سوق النفط

وقبل أسبوعين تقريبًا أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أن إنتاج النفط السعودي في نوفمبر كان أعلى من مستوى أكتوبر، مضيفًا أن الطلب على النفط في يناير سيتراجع والسعودية ستستجيب للطلب؛ لتهدئة القلق في السوق العالمية.

وقال الفالح في تصريح تسبب في صعود أسعار النفط: لن نبيع نفطًا لا يحتاجه الزبائن، مضيفًا أنه يأمل بتنفيذ قانون جديد للتعدين في النصف الأول من 2019 بما يشجع الأنشطة في استكشاف مناطق التعدين.

ليس في مصلحة أحد خلق تخمة

وأوضح الفالح أن القانون الجديد يستهدف الشركات الصغيرة إلى جانب الشركات الكبيرة كما توقع أن يبدأ المستثمرون الأجانب الدخول إلى قطاع التعدين بحلول 2020 لافتًا إلى أن عملية إصدار التراخيص ستكون أقصر بحوالي 30 يومًا.

وأضاف الفالح: لن نترك السوق يسيطر عليها القلق.. ليس في مصلحة أحد خلق تخمة.

إقناع روسيا ليس سهلاً

وكان سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة الإماراتي قال بشأن موقف روسيا ”الأمر ليس سهلا لكننا سنعمل دوما بالاشتراك مع زملائنا“ في إشارة إلى جهود المملكة في هذا الصدد.

إشادة روسية بدور ولي العهد

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أشاد في وقت سابق بدور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي ساهم في تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج على مدى عامين.

وقال بوتين في سياق رده على سؤال بشأن اتفاقات خفض إنتاج النفط خلال مشاركته في المنتدى الاستثماري “روسيا تنادي” في موسكو قبل أسبوع، بأنها المرة الأولى التي يتم فيها إقامة تعاون بين دول “أوبك” والدول المنتجة من خارجها وتنفيذ جميع الاتفاقات بنسبة 100%، ويجب أن أقّر بأن هذا إلى حد كبير بفضل موقف المملكة العربية السعودية وسمو ولي العهد، الذي كان المبادر لهذا العمل، الذي أثمر نتائج إيجابية”.

روسيا راضية بـ 60 دولارًا للبرميل

وأوضح بوتين أن روسيا ستكون راضية بسعر نفط يبلغ 60 دولارًا للبرميل، مضيفا أن بلاده وأوبك نفذتا التزاماتهما المنصوص عليها في اتفاق إنتاج النفط العالمي لافتًا إلى أن بلاده على اتصال مع منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك، ومستعدة لمواصلة التعاون معها إذا اقتضت الضرورة.

وظائف شاغرة لدى شركة المراعي بالرياض وحائل



ذكاء البلطان يُفيد الشباب ويُجبر النصر



مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.