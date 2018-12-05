شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 100 طن من السلال الغذائية في مديرية بيحان بشبوة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (شبوة)

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (الثلاثاء) 100 طن من السلال الغذائية على 8100 مستفيد في مديرية بيحان بمحافظة شبوة، ضمن إجمالي المخصص لتسع محفظات يمنية والبالغ 102.170 سلة غذائية.

ويأتي التوزيع في إطار المشاريع الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز، للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 301 مشروع.