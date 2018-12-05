شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 100 طن من السلال الغذائية في مديرية بيحان بشبوة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (شبوة)وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (الثلاثاء) 100 طن من السلال الغذائية على 8100 مستفيد في مديرية بيحان بمحافظة شبوة، ضمن إجمالي المخصص لتسع محفظات يمنية والبالغ 102.170 سلة غذائية.
ويأتي التوزيع في إطار المشاريع الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز، للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 301 مشروع.
شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 100 طن من السلال الغذائية في مديرية بيحان بشبوة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة عكاظ وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة عكاظ ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .