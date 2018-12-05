شكرا لقرائتكم خبر عن «السعودية» بدأت تشغيل الرحلات المباشرة والمنتظمة إلى كاليكوت وجهتها التاسعة في الهند والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبد العزيز غزاوي (جدة)

بدأت الخطوط السعودية فجر اليوم (الأربعاء) في تشغيل رحلاتها المباشرة والمنتظمة إلى مطار كاليكوت في الهند، وذلك بعد توقف دام لأكثر من ثلاث سنوات بسبب أعمال تطوير المطار، حيث أقيم بصالة المغادرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة احتفال مبسط، تم خلال تقديم الهدايا التذكارية للضيوف وقص الشريط إيذانا ببدء التشغيل، الرحلة الأولى رقم (SV746) الساعة (3:15) فجراً، واستغرقت الرحلة خمس ساعات وخمس وعشرين دقيقة ووصلت بحفظ الله إلى مطار كاليكوت الساعة (11:10) صباحاً بالتوقيت المحلي للهند، وتم الترحيب بالرحلة كما جرت العادة بمرور الطائرة تحت قوس المياه احتفاء بهذا المناسبة واستقبال الضيوف بالورود.

وتقدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الهند الدكتور سعود بن محمد الساطي الحضور في حفل التدشين الرسمي، الذي أقيم بمطار كاليكوت بحضور الملحق التجاري أحمد الدحيم ومسؤولي سلطات المطار ومنسوبي «السعودية»، وتم تقديم الهدايا للضيوف المغادرين على الرحلة، وودع مدير «السعودية» في الهند إبراهيم القبي ومنسوبيها في كاليكوت الضيوف المغادرين على رحلة العودة بالورود، وغادرت الرحلة عند الساعة الواحدة وعشر دقائق ظهرا بتوقيت الهند.

وتمت جدولة الرحلات بين كل من جدة والرياض وبين كاليكوت بمعدل رحلة يوميا، (3) رحلات أسبوعيا ستنطلق من الرياض أيام (الأحد) و(الثلاثاء) و(الجمعة)، و(4) رحلات أسبوعيا من جدة أيام (الإثنين) و(الأربعاء) والخميس والسبت، ويتم تشغيل الرحلات بطائرات من طراز إيرباص (A330-300) المجهزة لتوفير أفضل مستويات الراحة والرفاهية للضيوف، وتبلغ سعتها (298) مقعداً، (36) مقعدا لدرجة رجال الأعمال، و(262) مقعداً لدرجة الضيافة.

ويخدم تشغيل الرحلات المباشرة بمعدل يومي بين كل من الرياض وجدة وبين كاليكوت، إحدى أهم المدن الهندية شرائح متعددة من المسافرين ولأغراض مختلفة سواء الحجاج والمعتمرين أو ورجال الأعمال والسياح، وكذلك الجالية الهندية العاملة في المملكة والمسافرين العابرين إلى وجهات أخرى، مع توفير الخيارات المناسبة للتوقيت ليتوافق مع رحلات “السعودية” للضيوف المواصلين إلى محطات داخلية وكذلك الوجهات الدولية التي تصل إليها رحلاتها في أربع قارات حول العالم، أو رحلات شركائها أعضاء تحالف “سكاي تيم” الدولي الذي يضم عشرين شركة طيران حول العالم وشركائها بالرمز المشترك.

ويبلغ حجم التشغيل الإسبوعي لرحلات «السعودية» بين المملكة والهند إلى (130) رحلة أسبوعيا في الاتجاهين، وأظهر تقرير الأداء التشغيلي لـ«السعودية» خلال أكتوبر الماضي تسيير (647) رحلة بين المملكة والهند نقلت على متنها (142) ألف ضيف مسجلا نموا بنسبة (10%) مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، فيما تم تشغيل (7276) رحلة من بداية العام الجاري 2018م حتى نهاية شهر اكتوبر نقلت قرابة (1.5) مليون ضيف.