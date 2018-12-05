شكرا لقرائتكم خبر عن القتل تعزيراً لسوري وباكستانيَّيْن لتهريبهم الهيروين المخدر وحبوب إمفيتامين في جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أصدرت وزارة الداخلية اليوم (الأربعاء) بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً في محافظة جدة بحق المدعو عبدالرحمن غالب رمضون (سوري الجنسية) لقيامه بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة.

وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً والحُكم بقتله تعزيراً، وأُيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.

وتم تنفيذ حُكم القتل في الجاني اليوم في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

كما أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً في محافظة جدة بحق غلام شبير محمد أمير (باكستاني الجنسية) لقيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر.

وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً والحكم بقتله تعزيراً، وأُيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.

وتم تنفيذ حُكم القتل في الجاني اليوم في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

كما أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق دوست محمد بير محمد (باكستاني الجنسية) عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر داخل أحشائه.

وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم بقتله تعزيراً، وأُيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.

وتم تنفيذ حُكم القتل في الجاني اليوم في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.