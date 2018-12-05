شكرا لقرائتكم خبر عن «أمانة عسير»: ضبط 157 كغم من الروبيان والأسماك الفاسدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أبها)

ضبطت أمانة منطقة عسير ممثلة في فرق الرقابة بأمانة منطقة عسير اليوم (الأربعاء) مواد غذائية فاسدة.

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن مراقبي الأمانة ضبطوا خلال جولة تفتيشية على عدد من المطاعم والمحلات التموينية 157 كيلوغراما من «الروبيان والأسماك» غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تمت مصادرة أدوات تقطيع وسكاكين وأوان تالفة وضبط مخالفات منها تدني مستوى النظافة ومخالفة أنظمة صحة البيئة وسوء الحفظ والتخزين، حيث تم تحرير العقوبات النظامية بحق المحلات المخالفة.

وأكد الحميدي أهمية استمرار الرقابة على المطاعم ومواقع بيع المواد الغذائية وذلك ضمن حملة «غذاؤكم أمانة» التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.