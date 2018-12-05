شكرا لقرائتكم خبر عن اعتداء على وكيل مدرسة بالطعن والضرب في الطائف.. و«التعليم» تحقق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد الزيادي (الطائف)

شكلت إدارة تعليم الطائف لجنة عاجلة للتحقيق في حيثيات تعرّض وكيل مدرسة ابتدائية للضرب والطعن، من شقيق أحد الطلاب بعد منع الوكيل السماح باستئذانه لطالبين من أقاربه.

وأوضح لـ«الخليج 365» المتحدث باسم تعليم الطائف عواض الخديدي أن شقيق طالب اعتدى على وكيل المدرسة أثناء اليوم الدراسي، عند محاولته الاستئذان لطالبين من أقاربه ورفض وكيل المدرسة السماح بإخراجهما دون ولي أمرهما حسب النظام، حيث تعرض للضرب والطعن بآلة حادة، مشيراً إلى أن حالته الصحية مستقرة ولله الحمد، وتم إبلاغ الجهات الأمنية التي باشرت متابعة القضية، فيما وجه مساعد المدير العام للشؤون التعليمية فهاد الذويبي بتشكيل لجنة للتحقيق في حيثيات الواقعة، والرفع بتقرير مفصل عنها تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية حيالها.

من جهتها، علمت "الخليج 365" أن شرارة الخلاف انطلقت بتبرير شقيق الطالب في بداية الأمر طلب الاستئذان للطالبين بهطول أمطار وتلبّد السماء بالغيوم وقتها، فتداعى الشد والجذب ليعتدي بالضرب على الوكيل، ووفق مصادر "الخليج 365" فإن هذا الاعتداء الثاني الذي يتعرض له الوكيل من أقارب المعتدي، حيث تعرض لضرب قبل عام وبعد وصول القضية إلى الجهات الأمنيه تم التنازل ودياً.

وباشرت الدوريات الأمنية المدرسة على الفور، وتم إرسال الوكيل للمستشفى وتماثل للشفاء، فيما بدأت الجهات الأمنية فتح ملف التحقيقات.