أمير تبوك يلتقي مدير فرع هيئة الرقابة والتحقيق في المنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - أكد دورها والإنجازات التي تحققت في ظل دعم القيادة الرشيدة

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة تبوك صالح بن سالم الجمعاني، بمناسبة تعيينه مديراً للفرع بالمنطقة.

وفي بداية الاستقبال، رحّب الأمير بمدير الهيئة، مؤكداً على الدور الرقابي الذي تقوم به الهيئة والإنجازات التي حققتها، في ظل الدعم الكبير الذي تلقاه الأجهزة الرقابية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- متمنياً التوفيق له في عمله.

من جهته، أعرب مدير عام فرع هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة عن شكره وتقديره لأمير المنطقة؛ لما يلقاه فرع الهيئة بالمنطقة من دعم ورعاية منه.