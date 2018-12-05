- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع أمير تبوك يلتقي مدير فرع هيئة الرقابة والتحقيق في المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة تبوك صالح بن سالم الجمعاني، بمناسبة تعيينه مديراً للفرع بالمنطقة.
وفي بداية الاستقبال، رحّب الأمير بمدير الهيئة، مؤكداً على الدور الرقابي الذي تقوم به الهيئة والإنجازات التي حققتها، في ظل الدعم الكبير الذي تلقاه الأجهزة الرقابية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- متمنياً التوفيق له في عمله.
من جهته، أعرب مدير عام فرع هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة عن شكره وتقديره لأمير المنطقة؛ لما يلقاه فرع الهيئة بالمنطقة من دعم ورعاية منه.
أمير تبوك يلتقي مدير فرع هيئة الرقابة والتحقيق في المنطقةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-05
استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة تبوك صالح بن سالم الجمعاني، بمناسبة تعيينه مديراً للفرع بالمنطقة.
وفي بداية الاستقبال، رحّب الأمير بمدير الهيئة، مؤكداً على الدور الرقابي الذي تقوم به الهيئة والإنجازات التي حققتها، في ظل الدعم الكبير الذي تلقاه الأجهزة الرقابية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- متمنياً التوفيق له في عمله.
من جهته، أعرب مدير عام فرع هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة عن شكره وتقديره لأمير المنطقة؛ لما يلقاه فرع الهيئة بالمنطقة من دعم ورعاية منه.
05 ديسمبر 2018 - 27 ربيع الأول 1440
03:09 PM
أكد دورها والإنجازات التي تحققت في ظل دعم القيادة الرشيدة
استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة تبوك صالح بن سالم الجمعاني، بمناسبة تعيينه مديراً للفرع بالمنطقة.
وفي بداية الاستقبال، رحّب الأمير بمدير الهيئة، مؤكداً على الدور الرقابي الذي تقوم به الهيئة والإنجازات التي حققتها، في ظل الدعم الكبير الذي تلقاه الأجهزة الرقابية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- متمنياً التوفيق له في عمله.
من جهته، أعرب مدير عام فرع هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة عن شكره وتقديره لأمير المنطقة؛ لما يلقاه فرع الهيئة بالمنطقة من دعم ورعاية منه.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، أمير تبوك يلتقي مدير فرع هيئة الرقابة والتحقيق في المنطقة ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن أمير تبوك يلتقي مدير فرع هيئة الرقابة والتحقيق في المنطقة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .