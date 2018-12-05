"موبايلي" تدعم عملاءها من ذوي الاحتياجات الخاصة بخصم 50% على الباقات المفوترة

محمد بن مسعود - الدمام - يجسّد مدى حرصها على دعم فئات المجتمع ويسهل التواصل بين المشتركين وذويهم

أعلنت "موبايلي" إطلاقها مبادرة دعم عملائها من ذوي الاحتياجات ‏الخاصة من فئة الصم والبكم، عبر تقديم خصم 50% على رسوم الباقة ‏الشهرية لجميع باقات "موبايلي" المفوترة‎.

وأكدت "موبايلي" أن العرض يجسّد مدى حرصها على دعم فئات المجتمع، ويأتي ذلك ضمن سعي الشركة الدائم إلى التواصل مع جميع فئات المجتمع، وتقديم ما من شأنه أن يسهل التواصل بين المشتركين وذويهم بشكل عام، ‏وإشعار تلك الفئة الغالية على وجه خاص بمكانتها وأهميتها وتسخير تقنيات "موبايلي" المتقدمة لخدمتهم‎.‎

وبيّنت "موبايلي" أن العرض خاص بذوي ‏الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم، ويلزم تقديم ما يثبت ذلك. ويمكن للعميل الحصول على خط واحد فقط بخصم 50% على رسوم الاشتراك الشهرية، وذلك برسم تأسيس 50 ريالاً لمرة واحدة، مشيرة إلى أن الباقات في هذا العرض ‏لا تشمل خصم الأجهزة.‏