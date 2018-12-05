السعودية اليوم / ورشة عمل دراسة خطة البرنامج الخليجي لتنسيق جهود المحافظة على الصقور والحُبَارى بدول المجلس

الرياض 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واسشاركت الأمانة العامة لمجلس التعاون في ورشة عمل دراسة خطة البرنامج الخليجي لتنسيق جهود المحافظة على الصقور والحُبَارى بدول المجلس خلال الفترة من 5 – 6 ديسمبر في دولة الكويت 2018، التي افتتحت تحت رعاية المدير العام للهيئة العامة للبيئة بدولة الكويت الشيخ عبدالله أحمد الحمود الصباح.وقدم رئيس قسم الحياة الفطرية بالأمانة العامة بدر عبدالله الزبيري، كلمة الأمانة العامة متضمنة الشكر والتقدير للهيئة العامة للبيئة على تنظيم هذه الورشة، والخطوات التي قامت بها الأمانة العامة لتنسيق جهود المحافظة على الصقور الحُبَارى بدول المجلس.وشارك في الورشة خبراءُ ومختصونَ من جميع دول مجلس التعاون, حيث جرى استعراض عدد من الموضوعات, وقدمت أوراق عمل تناولت العديد من المحاور حول التهديدات وسبل المحافظة على الصقور والحبارى.وسيتم في نهاية الورشة مناقشة الخطة النهائية وكتابة التوصيات التي سوف تعرض على لجنة الوزراء المسؤولين عن البيئة في اجتماعهم القادم.ويأتي انعقاد هذه الورشة تنفيذاً لقرار أصحاب السمو والمعالي الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول المجلس في اجتماعهم العشرين (جدة ، اكتوبر 2016م)، وذلك من أجل المحافظة على أنواع الصقور والحبارى في دول مجلس التعاون واستخدامها بشكل مستدام.// انتهى //16:34ت م0204