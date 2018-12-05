السعودية اليوم / تدمير مخبأ للإرهابيين وقنابل تقليدية الصنع وإيقاف مهربين ومهاجرين في الجزائر

عام / تدمير مخبأ للإرهابيين وقنابل تقليدية الصنع وإيقاف مهربين ومهاجرين في الجزائر
الجزائر 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 5 ديسمبر 2018 م واس
دمر الجيش الجزائري مخبأً للإرهابيين وست قنابل تقليدية الصنع بمدينتي تيزي وزو والمدية.
وأضاف بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، أن وحداتها بمدينة تمنراست أوقفت ثمانية مهربين، وصادرت منهم مركبة رباعية الدفع وثلاث مطارق ضغط، وثلاث مولدات كهربائية.
وأشار البيان من جهة أخرى إلى أن وحدات من حرس السواحل بمدن تيزي وزو ووهران ومستغانم أوقفت 104 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة.
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16:33ت م
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