السعودية اليوم / الأمير عبدالعزيز بن فهد يستقبل مدير هيئة حقوق الإنسان بالجوف



سكاكا 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واس

‏‎استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف بمكتبه في الإمارة اليوم, مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة سليمان بن محمود الرشيد.

وبحث سمو نائب أمير منطقة الجوف خلال اللقاء أوجه التعاون بين الإمارة والهيئة، مستعرضاً إيجاز أعمال ومهام الهيئة والدور الذي تقوم به من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان وضمان تطبيقها في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية.

من جهته, أعرب الرشيد عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الجوف, وسمو نائبه على دعمهما واهتمامهما بقضايا المنطقة, وتسهيل عمل فرع الهيئة ورؤيته الشاملة.

// انتهى //

16:32ت م

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سكاكا 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واس‏‎استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف بمكتبه في الإمارة اليوم, مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة سليمان بن محمود الرشيد.وبحث سمو نائب أمير منطقة الجوف خلال اللقاء أوجه التعاون بين الإمارة والهيئة، مستعرضاً إيجاز أعمال ومهام الهيئة والدور الذي تقوم به من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان وضمان تطبيقها في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية.من جهته, أعرب الرشيد عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الجوف, وسمو نائبه على دعمهما واهتمامهما بقضايا المنطقة, وتسهيل عمل فرع الهيئة ورؤيته الشاملة.// انتهى //16:32ت م0202

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