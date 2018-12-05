السعودية اليوم / وزير المالية التونسي يلتقي سفير المملكة لدى تونس

عام / وزير المالية التونسي يلتقي سفير المملكة لدى تونس

تونس 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 5 ديسمبر 2018 م واس

التقى معالي وزير المالية التونسي محمد رضا شلغوم اليوم ، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي.

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها.

// انتهى //

16:30ت م

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تونس 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 5 ديسمبر 2018 م واسالتقى معالي وزير المالية التونسي محمد رضا شلغوم اليوم ، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي.وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها.// انتهى //16:30ت م0200

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