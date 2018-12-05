السعودية اليوم / نائب أمير الجوف يستقبل مدير مركز أبحاث الإبل والمراعي بالمنطقة

سكاكا 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف بمكتبه في الإمارة اليوم، مدير عام مركز أبحاث الابل والمراعي الدكتور بسام بن فارس العويش.واستمع سموه خلال الاستقبال لشرح عن دور المركز في تنمية المراعي بالمملكة وإجراء الدراسات العلمية بهذا الخصوص ودور المراعي في تنمية قطاع الثروة الحيوانية، والمحافظة على المياه، كما استمع لشرح عن دور وحدة ابحاث الزيتون بالمركز في تنمية وتطوير قطاع الزيتون بالمنطقة من جلب للأصناف الجيدة من مختلف دول العالم ونشر المتميز منها بين أوساط المزارعين بالمنطقة ومعالجة الكثير من المشاكل المتعلقة بهذا القطاع.وأعرب سمو نائب أمير منطقة الجوف, عن شكره للقائمين على هذا المركز والجهود المبذولة من قبلهم للمحافظة على الثروة النباتية وتنمية المراعي، متمنياً لهم التوفيق.من جهته قدم الدكتور العويش شكره لسمو نائب أمير المنطقة على دعمه للمركز وأنشطته.// انتهى //16:28ت م0198