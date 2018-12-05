السعودية اليوم / أمير الجوف يرأس الاجتماع الشهري للجنة العليا لدعم ومساندة تفقد المشاريع

سكاكا 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف, بصالة الاجتماعات بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، الاجتماع الشهري للجنة العليا لدعم ومساندة تفقد المشاريع بالمنطقة ،بحضور ‏صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف.وفي مستهل الاجتماع أعرب سموه عن شكره نيابة عن أبناء منطقة الجوف لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على المشاريع التنموية التي دشنها واعتمدت للمنطقة التي سيكون لها الأثر على مستوى معيشة المواطن والتنمية الاقتصادية وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 ، مؤكداً أن على أعضاء اللجنة مسؤولية كبيرة في متابعة ذلك ليتحقق الهدف في المدد الزمنية المخطط لها.وأشاد الأمير بدر بن سلطان بما لمسه من الجميع من حرص ومتابعة لجميع مشاريع التنمية في المنطقة والعمل على تذليل ما قد يعترضها بما يحقق الأهداف المرجوة والعمل بروح الفريق الواحد بين الجهات ذات العلاقة.بعد ذلك استعرض الأمين العام للجنة، ما تم إنجازه لبنود أعمال اللجنة، ومناقشة جدول الأعمال للاجتماع الحالي، واتخذت حيالها عدداً من التوصيات الداعمة لسير المشاريع بالمنطقة, أهمها وضع رؤية استراتيجية لرفع نسبة تغطية الخدمات للوصول إلى 95% خلال ثلاث سنوات، مع تحديد المشاريع المطلوبة لتحقيق هذا الهدف والتكلفة التقديرية لها ، على أن تقدم هذه الرؤية خلال شهر .// انتهى //16:13ت م0196