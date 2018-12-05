اجتماعي / محافظ القطيف يلتقي رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية تاروت الخيرية



القطيف 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واس

التقى محافظ القطيف ‏خالد عبدالعزيز الصفيان أمس، رئيس جمعية تاروت الخيرية للخدمة ‏الاجتماعية محمد علي الصغير يرافقه عدد ‏من أعضاء مجلس الإدارة، وذلك في مقر المحافظة بالقطيف.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة ‏المشروعات التي تنفذها الجمعية لخدمة المحتاجين في محيط مسؤوليتهم الاجتماعية ‏منها الانتهاء من أعمال مبنى الروضة الذي يعد من المباني النموذجية ‏ومن الروافد الداعمة للجمعية، إضافة إلى دورة كافل ‏اليتيم

من جانبه عبر الصفيان عن شكره وتقديره للحضور على ما يقومون به وما يقدمونه من جهود ‏في خدمة أبناء المجتمع من المستفيدين المستحقين لخدمات الجمعية في حدود مسؤولياتها ‏وفق الإمكانيات التي وفرتها الدولة, والداعمين من المحسنين وفاعلي الخير.

وأكد المحافظ في ختام اللقاء استعداد المحافظة للتعاون مع الجمعية، سائلًا المولى أن يجعل أعمالهم خالصة لوجهه الكريم، بعد ذلك تسلم من رئيس الجمعية التقرير السنوي لأعمال الجمعية.

// انتهى //

16:11ت م

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القطيف 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واسالتقى محافظ القطيف ‏خالد عبدالعزيز الصفيان أمس، رئيس جمعية تاروت الخيرية للخدمة ‏الاجتماعية محمد علي الصغير يرافقه عدد ‏من أعضاء مجلس الإدارة، وذلك في مقر المحافظة بالقطيف.وجرى خلال اللقاء، مناقشة ‏المشروعات التي تنفذها الجمعية لخدمة المحتاجين في محيط مسؤوليتهم الاجتماعية ‏منها الانتهاء من أعمال مبنى الروضة الذي يعد من المباني النموذجية ‏ومن الروافد الداعمة للجمعية، إضافة إلى دورة كافل ‏اليتيم الرياضية لكرة القدم التي يذهب كامل ريعها لمشروع كافل اليتيم بالجمعية، ‏كما تطرق اللقاء إلى الأمور التي من شأنها تسهيل أعمال الجمعية بما يحقق أداءها ‏بالشكل المطلوب.من جانبه عبر الصفيان عن شكره وتقديره للحضور على ما يقومون به وما يقدمونه من جهود ‏في خدمة أبناء المجتمع من المستفيدين المستحقين لخدمات الجمعية في حدود مسؤولياتها ‏وفق الإمكانيات التي وفرتها الدولة, والداعمين من المحسنين وفاعلي الخير.وأكد المحافظ في ختام اللقاء استعداد المحافظة للتعاون مع الجمعية، سائلًا المولى أن يجعل أعمالهم خالصة لوجهه الكريم، بعد ذلك تسلم من رئيس الجمعية التقرير السنوي لأعمال الجمعية.// انتهى //16:11ت م0195

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