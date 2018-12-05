

شبوة 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واس

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, بتوزيع 100 طن من السلال الغذائية على 8,100 مستفيد في مديرية بيحان بمحافظة شبوة، ضمن إجمالي المخصص لتسع محفظات يمنية والبالغ 102,170 سلة غذائية.

ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز، للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 301 مشروع.

// انتهى //

16:11ت م

0194



شبوة 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, بتوزيع 100 طن من السلال الغذائية على 8,100 مستفيد في مديرية بيحان بمحافظة شبوة، ضمن إجمالي المخصص لتسع محفظات يمنية والبالغ 102,170 سلة غذائية.ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز، للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 301 مشروع.// انتهى //16:11ت م0194

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 100 طن من السلال الغذائية في مديرية بيحان بمحافظة شبوة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة الانباء السعودية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة الانباء السعودية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .