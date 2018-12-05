السعودية اليوم / "البيئة" تناقش استراتيجية التوأمة العلمية مع الجامعات السعودية في مجال الأبحاث الزراعية



الرياض 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واس

نظمت وزارة البيئة والمياه والزراعة، لقاءً مع عدد من وكلاء الجامعات

وتناول اللقاء مناقشة استراتيجية التوأمة العلمية بين الوزارة والجامعات السعودية في مجال الأبحاث الزراعية وآليات تنفيذها، بحضور المدير العام للإدارة العامة للأبحاث والإرشاد الزراعي الدكتور بندر الصقهان، ومستشار وكيل الوزارة للزراعة الدكتور عبد الرحمن الحبيب، وعدد من قيادات الوزارة.

وأوضح الدكتور الصقهان أن التوأمة العلمية بين الوزارة والجامعات السعودية تهدف إلى تحسين جودة البرامج البحثية العلمية المشتركة في جميع مجالات الزراعة وأنشطتها، وتبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية العلمية، إضافة إلى تنسيق الجهود المبذولة لزيادة الفاعلية والكفاءة في حل المشكلات والتحديات المشتركة، ورفع كفاءة البرامج التدريبية المشتركة.

وأضاف الصقهان: من أهداف التوأمة أيضاً الاستفادة من أساتذة الجامعات في بناء قدرات زملائهم من الباحثين والعاملين في مراكز الأبحاث، وكذلك فتح قنوات اتصال دائمة بين الجامعات ومراكز الأبحاث، إضافة إلى الاستفادة من الباحثين في نقل خبراتهم البحثية والعلمية إلى طلاب الجامعات من خلال التدريب العلمي لهم بمراكز الأبحاث.

وأشار إلى أن محاور اللقاء تضمنت مناقشة تحديد مستهدفات وزارة البيئة وأولوياتها من الأبحاث العلمية، ودعوة الجامعات لطرح الأبحاث والابتكارات والحلول لهذه المستهدفات والتي تشمل دراسة أهم المعوقات والمشاكل الفنية الزراعية التي تواجه المزارعين، منوهاً إلى أن الوزارة تركز في العام 2019 على إعداد بحوث علمية متخصصة في المياه المالحة، واستخدام التقنية الحديثة.

كما بيَّن أن اللقاء ناقش عقد ورش عمل منتظمة بين الوزارة والجامعات لعرض أهم الأبحاث والدراسات والتوصيات، وعقد لقاء بحثي سنوي كبير يضم جميع الجامعات وجهات الوزارة المختلفة والهيئات والمنظمات داخل المملكة وخارجها لعرض أهم الأبحاث والتوصيات في مجال الزراعة.

وأكد الدكتور الصقهان أن الوزارة تعمل حالياً على إنشاء قاعدة بيانات مشتركة للباحثين والدراسات والبحوث والتقارير المنفذة خلال السنوات الماضية وحتى الآن.

من جانبهم أثنى وكلاء الجامعات السعودية المشاركون في اللقاء، على هذه الخطوة المميزة التي أقدمت عليها الوزارة، مبدين استعداد الجامعات إلى التعاون الكامل معها في كل ما يخدم المزارعين وقطاع الزراعة في المملكة.

كما نوهوا بأهمية تفعيل استراتيجية التوأمة العلمية بين الوزارة والجامعات السعودية، ودعم العمل المؤسسي المشترك بين الجانبين ووضع آليات العمل، ودعوا إلى إنشاء بوابة إلكترونية على موقع الوزارة يتم من خلالها عرض مستهدفات الوزارة وأولوياتها في الأبحاث العلمية، ليتم التفاعل معها من قبل جميع الجامعات المهتمة بذلك.

وأكد وكلاء الجامعات على أهمية تفعيل مخرجات الأبحاث، وأن يتم دعوة القطاع الخاص للمشاركة في تفعيل تلك المخرجات.

// انتهى //

16:10ت م

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الرياض 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واسنظمت وزارة البيئة والمياه والزراعة، لقاءً مع عدد من وكلاء الجامعات السعودية للدراسات العليا والبحث العلمي، وذلك على هامش اليوم العالمي للتربة، والذي يصادف يوم الأربعاء 5/12/2018م.وتناول اللقاء مناقشة استراتيجية التوأمة العلمية بين الوزارة والجامعات السعودية في مجال الأبحاث الزراعية وآليات تنفيذها، بحضور المدير العام للإدارة العامة للأبحاث والإرشاد الزراعي الدكتور بندر الصقهان، ومستشار وكيل الوزارة للزراعة الدكتور عبد الرحمن الحبيب، وعدد من قيادات الوزارة.وأوضح الدكتور الصقهان أن التوأمة العلمية بين الوزارة والجامعات السعودية تهدف إلى تحسين جودة البرامج البحثية العلمية المشتركة في جميع مجالات الزراعة وأنشطتها، وتبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية العلمية، إضافة إلى تنسيق الجهود المبذولة لزيادة الفاعلية والكفاءة في حل المشكلات والتحديات المشتركة، ورفع كفاءة البرامج التدريبية المشتركة.وأضاف الصقهان: من أهداف التوأمة أيضاً الاستفادة من أساتذة الجامعات في بناء قدرات زملائهم من الباحثين والعاملين في مراكز الأبحاث، وكذلك فتح قنوات اتصال دائمة بين الجامعات ومراكز الأبحاث، إضافة إلى الاستفادة من الباحثين في نقل خبراتهم البحثية والعلمية إلى طلاب الجامعات من خلال التدريب العلمي لهم بمراكز الأبحاث.وأشار إلى أن محاور اللقاء تضمنت مناقشة تحديد مستهدفات وزارة البيئة وأولوياتها من الأبحاث العلمية، ودعوة الجامعات لطرح الأبحاث والابتكارات والحلول لهذه المستهدفات والتي تشمل دراسة أهم المعوقات والمشاكل الفنية الزراعية التي تواجه المزارعين، منوهاً إلى أن الوزارة تركز في العام 2019 على إعداد بحوث علمية متخصصة في المياه المالحة، واستخدام التقنية الحديثة.كما بيَّن أن اللقاء ناقش عقد ورش عمل منتظمة بين الوزارة والجامعات لعرض أهم الأبحاث والدراسات والتوصيات، وعقد لقاء بحثي سنوي كبير يضم جميع الجامعات وجهات الوزارة المختلفة والهيئات والمنظمات داخل المملكة وخارجها لعرض أهم الأبحاث والتوصيات في مجال الزراعة.وأكد الدكتور الصقهان أن الوزارة تعمل حالياً على إنشاء قاعدة بيانات مشتركة للباحثين والدراسات والبحوث والتقارير المنفذة خلال السنوات الماضية وحتى الآن.من جانبهم أثنى وكلاء الجامعات السعودية المشاركون في اللقاء، على هذه الخطوة المميزة التي أقدمت عليها الوزارة، مبدين استعداد الجامعات إلى التعاون الكامل معها في كل ما يخدم المزارعين وقطاع الزراعة في المملكة.كما نوهوا بأهمية تفعيل استراتيجية التوأمة العلمية بين الوزارة والجامعات السعودية، ودعم العمل المؤسسي المشترك بين الجانبين ووضع آليات العمل، ودعوا إلى إنشاء بوابة إلكترونية على موقع الوزارة يتم من خلالها عرض مستهدفات الوزارة وأولوياتها في الأبحاث العلمية، ليتم التفاعل معها من قبل جميع الجامعات المهتمة بذلك.وأكد وكلاء الجامعات على أهمية تفعيل مخرجات الأبحاث، وأن يتم دعوة القطاع الخاص للمشاركة في تفعيل تلك المخرجات.// انتهى //16:10ت م0193

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