السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 60 طنًا من السلال الغذائية في عدة قرى بمديرية حيران في محافظة حجة



حجة 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واس

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, بتوزيع 60 طنًا من السلال الغذائية في قرى السادة المغتربين, والسادة الظهر, والسادة الشرافية, والخباشية, وبني العاتي, بمديرية حيران في محافظة حجة، استفاد منها 4,800 شخص من النازحين والمتضررين بتلك القرى.

ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز، للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 301 مشروعًا.

// انتهى //

16:09ت م

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حجة 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, بتوزيع 60 طنًا من السلال الغذائية في قرى السادة المغتربين, والسادة الظهر, والسادة الشرافية, والخباشية, وبني العاتي, بمديرية حيران في محافظة حجة، استفاد منها 4,800 شخص من النازحين والمتضررين بتلك القرى.ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز، للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 301 مشروعًا.// انتهى //16:09ت م0191

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