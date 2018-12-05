شكرا لقرائتكم خبر عن القتل تعزيراً لـ 3 مهربين مخدرات بجدة والان نبدء بالتفاصيل

نفذت وزارة الداخلية اليوم ، حكم القتل تعزيراً بمهرب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة في محافظة جدة

وكانت الاجهزة الامنية قد القت القبض على "عبدالرحمن غالب رمضون "- سوري الجنسية - عند قيامه بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة ، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له ، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً والحُكم بقتله تعزيراً , وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا , وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.

كما نفذت الوزارة اليوم ، حكم القتل تعزيراً فى غلام شبير محمد أمير - باكستاني الجنسية – لقيامه قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر ، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له ، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً والحكم بقتله تعزيراً , وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا , وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.

ونفذت أيضا حكم القتل تعزيراً فى دوست محمد بير محمد - باكستاني الجنسية - عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر داخل أحشائه ، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له ، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم بقتله تعزيراً , وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا , وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.