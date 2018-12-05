شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة بالمملكة .. برنامج عالمي باللغة العربية لعلاج التوحد والان نبدء بالتفاصيل

يستعد مركز أبحاث التوحد في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في الرياض إلى استقبال 24 مشاركا من المختصين والأهالي للمشاركة في النسخة الثانية والثالثة من دورة "فني سلوك مسجل". وذلك بعد نجاح النسخة الأول في نوفمبر الماضي بمشاركة 12 أخصائية من 4 مدن (الرياض، تبوك، الخبر، الظهران)، حيث يقدم البرنامج لمدة أسبوعين بشكل شهري في المركز.

وأكد أخصائي تحليل السلوك التطبيقي المعتمد (BCBA ) أحمد عيد، على أن هذه الدورة -والتي يستفيد منها العاملين في مجال اضطراب طيف التوحد مثل أخصائي التربية الخاصة والنطق والنفسيين، وأسر الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد- تستوفي الشروط العالمية الخاصة بالبورد العالمي لتحليل السلوك التطبيقي والتي تؤهل المشاركين الراغبين للتقدم لاختبار البورد ( BACB) للحصول على درجة فني سلوك معتمد.

وأضاف أن هذه الدورة تعمل على تحسين قدرات ومهارات المستفيدين للعمل على تطوير المهارات والتعامل مع سلوكيات الاطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، وذلك بالتدريب على عدة محاور رئيسية كمبادئ تحليل السلوك التطبيقي ( ABA ) ، قياس السلوك، الرسوم البيانية، التقييم الوظيفي للسلوك وإدارة المشاكل السلوكية وتعليم المهارات.

وأشارت منسقة برنامج تحليل السلوك التطبيقي في مركز أبحاث التوحد، الاخصائية العنود آل سعود وهي أخصائية معتمدة في تحليل السلوك التطبيقي ( BCBA)، أن هذا البرنامج يقام ولأول مرة باللغة العربية في المملكة ، وقد أتى نتيجة جهود المركز في توطين البرامج العالمية وجعلها متاحة للجميع بغض النظر عن اللغة، مما سيسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد وذويهم.

وأوضحت العنود ان برنامج فني تحليل السلوك والذي يتضمن اجتياز الدورة التدريبية يأتي ضمن برامج رئيسية أخرى تهدف الى تأهيل اخصائيين في مجال تحليل السلوك التطبيقي على مستويات اعلى مثل درجة اخصائي حاصل على الماجستير واخصائي مساعد حاصل على درجة البكالوريوس في تحليل السلوك حسب تصنيفات البورد العالمي في تحليل السلوك.