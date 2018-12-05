شكرا لقرائتكم فيديو.. شقيق طالب يعتدي على وكيل ابتدائية في الطائف والجهات الأمنية تباشر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - باشرت الجهات الأمنية في الطائف واقعة اعتداء على أحد المعلمين من قبل شقيق أحد الطلاب.

وقال المتحدث الرسمي لتعليم الطائف : تعرض وكيل مدرسة ابتدائية لاعتداء من قبل شقيق أحد طلاب المدرسة بعد محاولته الاستئذان لطالبين وعدم الموافقة له.

وأوضح أن حالة الوكيل الصحية مستقرة،والجهات الأمنية باشرت متابعة القضية . والمساعد للشؤون التعليمية وجه بتشكيل لجنة للتحقيق في حيثيات القضية.

ونشرت تعليم الطائف عبر موقع تويتر موقع فيديو يوضح عقوبة الاعتداء على المعلمين والتي قد تصل إلى السجن 10 سنوات.

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