شكرا لقرائتكم سوق الأسهم يغلق منخفضًا للجلسة الثانية على التوالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 21.49 نقطة ليقفل عند مستوى 7883.63 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.8 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 118 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 117 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 60 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 116 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الوطنية, بروج للتأمين, جازادكو, الخزف السعودي, وأمانة للتأمين الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات بدجت السعودية, ساكو, بنيان ريت, سويكورب رابل ريت, وصافولا فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.64% و 4.11% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, دار الأركان، كيان السعودية, اتحاد الاتصالات, والجزيرة هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات صادرات, الإنماء, سابك, الراجحي، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 4.09 نقطة ليقفل عند مستوى 2415.94 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 78 ألف سهم تقاسمتها 144 صفقة.

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