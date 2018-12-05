شكرا لقرائتكم صور.. ضبط أكثر من 150 كجم من الأسماك الفاسدة في عسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - ضبطت أمانة منطقة عسير ممثلة في فرق الرقابة كميات من الروبيان والأسماك الفاسدة والمتعفنة.

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن مراقبي الأمانة ضبطوا خلال جولة تفتيشية على محلات من بينها محلات أسماك 157 كجم من الروبيان والأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم مصادرة أدوات تقطيع وسكاكين والأواني التالفة وضبط مخالفات منها تدني مستوى النظافة ومخالفة أنظمة صحة البيئة بالإضافة إلى مخالفات سوء الحفظ والتخزين، حيث تم تحرير العقوبات النظامية بحق المحلات المخالفة.

وأكد الحميدي أهمية استمرار الرقابة على المطاعم ومواقع بيع المواد الغذائية، وذلك ضمن حملة “غذاؤكم أمانة” التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية .

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.