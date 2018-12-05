شكرا لقرائتكم موبايلي تخصم 50 % على الباقات المفوترة دعمًا لعملائها ذوي الاحتياجات الخاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أطلقت موبايلي مبادرة لدعم عملائها من ذوي الاحتياجات ‏الخاصة من فئة الصم والبكم عبر تقديم خصم 50% على رسوم الباقة ‏الشهرية لجميع باقات موبايلي المفوترة‎.

وأكدت موبايلي أن العرض يجسد مدى حرصها على دعم فئات المجتمع، ويأتي ذلك ضمن سعي الشركة الدائم إلى التواصل مع جميع فئات المجتمع ‏وتقديم ما من شأنه أن يسهل التواصل بين المشتركين وذويهم بشكل عام، ‏وإشعار تلك الفئة الغالية على وجه خاص بمكانتها وأهميتها وتسخير تقنيات موبايلي المتقدمة لخدمتهم‎.‎

وبينت موبايلي أن العرض خاص بذوي ‏الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم ويلزم تقديم ما يثبت ذلك. ويمكن للعميل الحصول على خط واحد فقط بخصم 50% على رسوم الاشتراك الشهرية وذلك برسم تأسيس 50 ريالا لمرة واحدة، مشيرة إلى أن الباقات في هذا العرض ‏لا تشمل خصم الأجهزة.‏

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