الان تتابع شقيق طالب يعتدي على وكيل مدرسة في الطائف والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات

أعلن المتحدث الرسمي لإدارة تعليم الطائف، عن تعرض وكيل مدرسة ابتدائية لاعتداء من قبل شقيق أحد طلاب المدرسة بعد محاولته الاستئذان لطالبين وعدم الموافقة له.

وأضاف أن حالة الوكيل الصحية مستقرة، مشيرا إلى أن الجهات الأمنية باشرت متابعة القضية، وشكّل المساعد للشؤون التعليمية لجنة للتحقيق في حيثيات القضية.