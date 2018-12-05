شكرا لقرائتكم خبر عن «عشاء في الظلام» يدخل موسوعة «غينيس» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

دخلت المملكة موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد مشاركة 1486 طالبا وطالبة في فعالية «اشعر بما ترى» لدعم المكفوفين.

وتضمنت الفعالية التي اقيمت أخيراً في جامعة الفيصل بالرياض بتنظم نادي الخدمة الاجتماعية بالجامعة، اختبار التذوق في الظلام لتكسر الرقم السابق 1471 الذي حققته إسبانيا، وتهدف الفعالية للتوعية بمسؤلية المجتمع تجاه هذه الفئة العزيزة علينا جميعاً.

وأعرب الدكتور محمد آل هيازع مدير جامعة الفيصل عن تهنئته للوطن على هذا الإنجاز والذي يأتي استمراراً للإنجازات المتوالية التي تحققها الجامعة وآخرها حصولها على المركز الثاني على المستوى العربي وفق تصنيف التايمز وتحقيق كلية الطب للمركز الأول على مستوى المملكة.