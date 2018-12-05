شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الفيصل يضع حجر أساس تنفيذ مشروع مطار القنفذة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

وضع الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، حجر الأساس لتنفيذ مشروع مطار القنفذة، بحضور وكيل الإمارة الدكتور هشام الفالح، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالحكيم بن محمد التميمي.

ويقع مشروع مطار القنفذة على مساحة 24 مليون متر مربع، وعلى بعد 25 كيلومتراً شمالي المحافظة، ويضم ثلاث صالات، ومدرج، وساحة لوقوف طائرات، وشبكة طرق وبرج مراقبة، وتصل طاقته الاستيعابية إلى 500 ألف مسافر سنوياً.

كما يضم المطار 20 كاونتراً لإجراءات السفر، وثمانية كاونترات للجوازات، وخمس بوابات للسفر، وسيرين لأمتعة القدوم.

ويخدم مطار القنفذة أهالي محافظات منطقة مكة المكرمة الواقعة على الشريط الساحلي، ويسهم في دفع عجلة التنمية فيها، كما يخدم منطقتي عسير، والباحة.

من جانبه، أعرب رئيس هيئة الطيران المدني عبدالحكيم التميمي عن فخره بتشريف الأمير خالد الفيصل حفل وضع حجر الأساس "لصرح من صروح العطاء التي دأبت حكومتنا على تشييدها في كل شبر من تراب هذا الوطن الغالي".

وأضاف التميمي: يأتي مطار القنفذة الذي نبتهج اليوم بوضع حجر الأساس لتشييده، رابع مطار في منطقة مكة المكرّمة، وبإنجازه سيصبح عدد مطارات المملكة 28 مطاراً، وسيوفّر وجوده مئات الوظائف والفرص الاستثمارية لأبناء وأهالي القنفذة.

يذكر أن فكرة تنفيذ مشروع مطار القنفذة قد بدأت قبل نحو 10 أعوام.