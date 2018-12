السعودية | شاهد.. ممرض سعودي أنقذ مسنا من الاختناق في مطعم بجدة

جدة - بواسطة طلال الحمود - في موقف بطولي وإنساني، تمكن ممرض سعودي من منسوبي مستشفى الأمل بجدة، من إنقاذ مواطن توقف تنفسه بسبب قطعة عظم علقت بمجرى تنفسه أثناء تناوله وجبة الغداء، بأحد المطاعم في محافظة جدة، حيث تمكن من اتخاذ إجراء سريع معه وبالتالي إخراج تلك القطعة وعودة التنفس له.

الممرض السعودي فهد الحارثي، تحدث إلى "العربية.نت" عن تفاصيل الحادثة بقوله: "كنت أتناول وجبة الغداء مع أحد الأصدقاء، بأحد المطاعم في محافظة جدة، وبعد الانتهاء من وجبه الغداء جلست في انتظار عودة صديقي، ولفت انتباهي رجل يجلس بقربه ويقوم بحركات غريبة، يرفع يده ويمسك بها على منطقة الحلق، ويضرب بها على صدره، مما جعلني أهرع إليه لمعرفة الوضع".

