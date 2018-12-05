مطار جدة لجميع شركات الطيران: لا "Power Bank" بالأمتعة المشحونة

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة أشعرت إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، شركات الطيران الوطنية والأجنبية كافة، التأكيد على الموظفين بعدم السماح للمسافرين كافة، بحمل بنوك الطاقة (Power Bank)، وذلك داخل أمتعتهم المشحونة. وأكّدت إدارة المطار أهمية إشعار المسافرين بهذا الإجراء. يأتي ذلك وفقًا للوائح الدولية وإرشادات الأمن والسلامة، المتعلقة بالأمتعة المشحونة، حيث تفرض قيوداً على بطاريات الليثيوم، وحظر وضعها داخل الأمتعة المشحونة. ]]>

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