"الميموني" يدشن احتفال "مدني الطائف" بيوم المتطوعين العالمي

محمد بن مسعود - الدمام - المعرض المصاحب بمشاركة "إدارتي التعليم والصحة والهلال الأحمر"

دشّن محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، بحضور مديري الدوائر الحكومية والرسمية والفرق التطوعية احتفال الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف، بمناسبة اليوم العالمي للمتطوعين اليوم الأربعاء، وذلك بقاعة إدارة التعليم بالحلقة الشرقية.

وبدأ الحفل بافتتاح المعرض المقام بهذه المناسبة، بمشاركة "إدارة التعليم، والشؤون الصحية، والهلال الأحمر، والشؤون الاجتماعية، والمعهد المهني، وعدد من الفرق التطوعية".

وفي كلمته، تحدث مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف العميد عمر بن عبيد المقذلي، عن الأعمال التطوعية من منظور إسلامي، ودور الدفاع المدني في ترسيخ ثقافة التطوع، وما له من أهمية في دعم الأعمال الإنسانية وتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ في الوصول إلى مليون متطوع.

وتم عرض مرئي عن فعاليات اليوم العالمي للمتطوعين والتعريف بالجهات المشاركة في المعرض "فريق ساعد وفريق مبادرة وفريق السلام السعودي وفريق برق وفريق أركان للتوعية والبحث والإنقاذ".

وكرّمت الإدارة العامة للدفاع المدني عدداً من الجهات الحكومية والرسمية ورؤساء الفرق التطوعية؛ تقديراً للدور الفعال في إنجاح هذه المناسبة.

بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف العقيد ناصر بن سلطان الشريف: احتفال الإدارة بهذه المناسبة يأتي بناءً على توجيهات مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، ومتابعة من مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء سالم بن مرزوق المطرفي.

وأضاف: حضور المحافظ ودعمه لبرامج الدفاع المدني كان له كبير الأثر في إنجاح هذه التظاهرة الحضارية.