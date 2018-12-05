وزير الشؤون الإسلامية يرأس اجتماع المكتب التنسيقي مع وزارة الاتصالات

محمد بن مسعود - الدمام - اطلع على أبرز ما قام به من مبادرات وتوصيات وخدمات خلال الفترة الماضية

رأس وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، اجتماع المكتب التنسيقي بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بحضور عدد من المسؤولين في الوزارتين، وذلك بمقر الوزارة في الرياض.

واطلع، في بداية الاجتماع، على أبرز ما قام به المكتب التنسيقي من مبادرات وتوصيات وخدمات، في إطار الشراكة بين الوزارتين؛ لتحسين عدد من التجارب والمبادرات والمشاريع الاستراتيجية مثل تجربة زيارة بيوت الله، ورفع كفاءة المنظومة والعاملين في الدعوة والإرشاد وشؤون المساجد، ورفع إنتاجيتهم، بإيجاد حلول تقنية رقمية.

وفي ختام الاجتماع، استمع الوزير إلى أبرز النتائج التي حققها المكتب التنسيقي، وناقش عدداً من التوصيات والمبادرات التي تأتي في سياق عمل المكتب، حاثاً الجميع على مضاعفة الجهد ومواصلة العمل للرقي بمخرجات أعمال المكتب بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني.

حضر الاجتماع ممثل الوزارة في المكتب التنسيقي المهندس سعد القحطاني، ونائب ممثل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس بسام البسام.