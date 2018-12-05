باحث يوصي بإنشاء "هيئة عليا للبحث العلمي".. وينال الدكتوراه

محمد بن مسعود - الدمام - اقترح أن ترتبط إدارياً ومالياً برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية

أكدت دراسة بحثية جديدة أن الممارسات العالمية في الجامعات البحثية أظهرت اهتماماً متنامياً بالبحث العلمي وأدواته وأساليبه دون التخلي عن وظيفتي "التدريس وخدمة المجتمع"، وأن تركيز الجامعات البحثية على الدراسات العليا وتطويرها يجب ألا يحول دون التخلي عن مهمتها التدريسية في مرحلة البكالوريس.

وتحدث الباحث محمد بن زياد الدغيلبي لـ"الخليج 365" حول أطروحته بعنوان "التحول نحو الجامعات البحثية كمدخل لتحقيق الميزة التنافسية في الجامعات السعودية.. استراتيجية مقترحة"، التي نال بها درجة دكتوراه الفلسفة في الإدارة التربوية.

وقال "الدغيلبي": الدراسة أتت انطلاقاً من توجهات وزارة التعليم نحو تطوير الجامعات السعودية، وتشجيعها على التنافسية في وظائفها الثلاث، وتحقيقاً لما تطمح إليه رؤية المملكة العربية السعودية 2030 بأن تكون خمس جامعات سعودية على الأقل ضمن أفضل 200 جامعة دولية بحلول عام 2030م.

وفي هذا الإطار، تم الاطلاع على المشروع المقترح لنظام الجامعات الجديد الذي أعدّته الأمانة العامة للجنة المؤقتة القائمة بأعمال مجلس التعليم العالي، وقد تضمّن المشروع تصنيف الجامعات إلى عدة تصنيفات، ومنها أن تكون هناك جامعات بحثية سعودية، واستشعر الباحث أهمية وجود استراتيجية تساعد في التحول نحو الجامعات البحثية.

وتضمّنت أبرز توصيات الدراسة "إنشاء هيئة عليا للبحث العلمي والتطوير ترتبط إدارياً ومالياً برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويشرف على رسم السياسات والتوجهات البحثية للجامعات والمؤسسات البحثية السعودية، إضافة إلى تفعيل التنسيق مع وزارة الداخلية والهيئة العامة للجمارك لتسهيل إجراءات نقل واستيراد المواد البحثية الخاصة بالتجارب البحثية".

وقد تشكلت لجنة المناقشة من أ. د. علي بن سعد القرني رئيساً، وأ. د. عبدالرحمن الحبيب، وأ.د. عبدالمحسن السميح، ود. طارق الثويني أعضاء، وقررت اللجنة منح الباحث محمد بن زياد الدغيلبي درجة الدكتوراه في إدارة التعليم العالي، مع التوصية بنشر البحث.

وحضر المناقشة الأمين العام للجنة المؤقتة القائمة بأعمال مجلس التعليم العالي الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح، وعميد كلية الأمير محمد بن سلمان للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي الدكتور عبد بن عبدالعزيز الدهلاوي، وعميد كلية التربية فهد بن سليمان الشايع، ووكيل كلية التربية للتطوير والجودة فايز بن عبدالعزيز الفايز، ومدير المركز التربوي للتطوير والتنمية المهنية الدكتور أنس التويجري.